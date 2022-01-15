نقل وملاحة

السكة الحديد : إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس لمدة 4 أيام

بخط القاهرة/ السد العالي.. نظرًا لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب
محمود محسن 7:09 م, السبت, 15 يناير 22 7:09 م, السبت, 15 يناير 22

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أعلنت هيئة السكة الحديد إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة/ السد العالي، لمدة أربعة أيام، موضحة أن الإيقاف سيبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 17- 1- 2022 حتى صباح يوم الخميس الموافق 20-1- 2022، لافتة إلى أن ذلك سيكون لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة الخامسة صباحًا.

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وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن ذلك الإيقاف يأتي نظرًا للاعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب، لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأضافت الهيئة: ”وللتيسير على جمهور الركاب سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل، الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة“.

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وتعتذر هيئة السكة الحديد لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة، موجهة الشكر للجمهور على حسن تعاونهم.

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بقلم محمود محسن

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