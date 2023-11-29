السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين / الضبعة بصفة مؤقتة

أعلنت هيئة السكة الحديد إيقاف حركة بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفتة مؤقتة، وذلك لمدة 12 يوما اعتباراً من صباح يوم الأحد القادم الموافق 3 / 12 / 2023 حتى مساء الجمعة الموافق 15 / 12/ 2023.

وأوضحت الهيئة أن الإيقاف المؤقت بسبب تنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول اسفل السكة الحديد بين محطتى العلمين – الضبعة، ضمن تنفيذ اعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح)، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري.

وذكرت الهيئة أن الإيقاف المؤقت سيستتبعه اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة العلمين وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك، حيث سيتم اختصارها بمحطة الضبعة ونقل الركاب بين محطتى الضبعة والعلمين بالاتوبيسات المخصصة لهذا الامر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة.

وأضافت أن سيتم تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقاً للجداول المرفقة، لافتة إلى أنه مع بدء الاعمال يوم 3 / 12 / 2023 سيتم ايقاف تشغيل قطارى 939/940 و 943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس، وكذلك قطار 658 محرم بك/ الحمام لحين نهو الاعمال بالخط.

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي العلمين/ الضبعة خلال تلك الفترة سالفة الذكر.