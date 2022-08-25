السكة الحديد: إلغاء توقف بعض القطارات في محطات بالوجه البحري

قررت هيئة السكة الحديد – اعتباراً من يوم الخميس المقبل- إلغاء وقوف القطارات أرقام (904، و927، و917) مكيف القاهرة/ الاسكندرية والعكس بمحطة طنطا، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية، مع تعديل موعد قطار رقم 923 مكيف ( القاهرة / الاسكندرية) طبقاً للجداول المرفقة.

ويأتي ذلك في إطار قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالعديد من مشروعات التطوير والتحديث، وبخاصة فى مجال الوحدات المتحركة، الأمر الذى يلزم تعظيم موارد الهيئة لامكان موازنة الايرادات مع المصروفات، مع وضع أولوية عظمى فى اعتباراتها لتطوير الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مع طرح عربة الوقاية لجمهور الركاب.

وأضافت الهيئة أن اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر سيتم تعديل تركيب قطار 872 مكيف (القاهرة/ أسيوط) بنفس جدوله الحالى بتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه على أن يعود بقطار871 مكيف (أسيوط / القاهرة) يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر بنفس جدوله الحالى، وذلك على سبيل التجربة لمدة شهر.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر سيتم الغاء وقوف قطار 915 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطة قويسنا وبركة السبع وكفر الزيات وايتاى البارود، وتعديل موعد قيامه من محطة القاهرة على أن يقوم الساعة 15:10 بدلاً من الساعة 15:35 مع تعديل موعد قيام قطار 21 تهوية ديناميكية (القاهرة / الاسكندرية)، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 15:25 بدلاً من الساعة 15:10 وذلك طبقاً للجداول المرفقة.

وأضافت أن اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 سبتمبر سيتم الغاء غلق عربة الوقاية من كافة القطارات وطرح مقاعدها على شبابيك التذاكر لجمهور الركاب.

وأكدت هيئة السكة الحديد بأنها دائماً لا تدخر أي جهد في سبيل راحة جمهور الركاب.