السكة الحديد: إعادة تشغيل قطاري 523 / 524 «القاهرة/ القناطر الخيرية والعكس»

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم عن إعادة تشغيل قطارى 523 / 524 ركاب (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس) لافتة إلى أن ذلك سوف يترتب عليه تعديل قطارات (548 / 562 / 551 / 121).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة لسكك حديد مصر.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن سيتم إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس تزامنا مع انتهاء موسم الصيف وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.

وأشارت الهيئة إلى أن إعتباراً من يوم الثلاثاء القادم سيتم ايقاف تشغيل قطار 773 / 772 النوم ( القاهرة / مرسى مطروح) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الإثنين القادم، على أن يعود بقطار 775 / 774 النوم (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الهيئة أن اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 سيتم إيقاف تشغيل قطار 773 / 772 الجلوس (القاهرة / مرسى مطروح) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28 / 9 / 2023 ، على أن يعود بقطار 775 / 774 الجلوس (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023.