السكة الحديد: إعادة تشغيل ثاني قطار إسباني لركاب الصعيد بعد تطويره

في مفاجأه سارة لركاب خط الصعيد، أعلنت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل ثاني قطار إسباني تم الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل، وذلك ضمن القطارات الاضافية التي سيتم تشغيلها بدءا من 22 / 6 / 2023 قبل اجازة عيد الاضحى المبارك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لركاب الخط.

وقالت وزارة النقل إن سبق وتم تشغيل القطار الاول الذي أعيد تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل في عيد الفطر المبارك، وعلى أن يتوالى اعادة تشغيل باقي الـ10 قطارات اسباني الجاري اعادة تاهيلها وتطويرها وتحديثها تباعا طبقا للجدول المخطط، حيث يتكون كل قطار من (عربة بوفيه و4 عربات درجة أولى و6 عربات درجة ثانية).

جدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد تمتلك 423 عربة اسباني تم توريدها منذ اكثر من 35 سنة كعربات درجة ثالثة عادية، وقد تم تطويرها الى عربات مكيفة اخر فترة التسعينيات وقد تقادمت هذه العربات واصبحت الخدمة المقدمة منها غير مرضية لجمهور الركاب وكان هذا هو السبب الرئيسي في التوجيه الصادر من الفريق مهندس

النقل باعادة تأهيل وتطوير وتحديث كافة القطارات الاسباني لتقديم مستويات خدمة مميزة وتشمل تلك الاعمال تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وارضيات وشبابيك وستائر وتكييف، وتعديل الإنارة فى القطار بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز.