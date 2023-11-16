أعلنت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا/ منوف/ القاهرة، والعكس، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة، حيث تقرَّر، اعتبارًا من اليوم الخميس، إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا/ منوف طبقًا للجداول المرفقة.

يأتي ذلك في إطار خطة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوفير كل سبل الراحة لجمهور الركاب والارتقاء بالخدمات المقدَّمة لهم.

كما تقرر اعتبارًا من غدٍ الجمعة إعادة تشغيل القطارات أرقام (122 إكسبريس طنطا/ منوف/ القاهرة، وقطار 545 ركاب القاهرة/ منوف/ طنطا، وقطار 563 ركاب القاهرة/ منوف/ طنطا) طبقًا للجداول المرفَقة.

وأضافت هيئة السكة الحديد: ”كذلك يتم امتداد مسير القطارات أرقام (540 ركاب طنطا/ منوف/ القاهرة، وقطار 547 ركاب القاهرة/ منوف/ طنطا، وقطار 546 ركاب طنطا/ منوف/ القاهرة) إلى محطة القاهرة طبقًا للجداول المرفقة“.

جدير بالذكر أنه تمّت إعادة تشغيل قطاريْ 328/ 327 ركاب شبين القناطر/ القاهرة، والعكس وبنفس جداولهما المقررة.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تدّخر جهدًا فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.