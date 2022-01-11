السكة الحديد: إضافة عربة بوفيه على القطارات الروسية بدءا من الغد

قررت هيئة السكة الحديد إضافة عربة بوفيه بكل قطار من القطارات الروسية اعتبارا من غد الأربعاء.

وأوضحت هيئة سكك حديد مصر في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي ذلك للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الموجودين ببعض القطارات.

وتقوم الهيئة بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري بالهيئة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن تم التعاقد على أكبر صفقة عربات بتاريخ السكك الحديدية والمتمثلة فى الـ 1300 عربة روسى مختلفة الأنواع مع التحالف الروسى المجرى ترانس ماش هولدنج، لافتة إلى أن من ضمن هذه الصفقة عدد ( 45 ) عربة بوفية توفر الهيئة من خلالهم تلبية احتياجات الراكب خلال الرحلة.

وذكرت الهيئة أن تحديث منظومة السكك الحديدية وخاصة أسطول العربات بها يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بهدف تقديم خدمة جيدة تليق بجمهور الركاب بالوجهين القبلى والبحري.

وأشارت الهيئة إلى أنها لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.