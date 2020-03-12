نقل وملاحة

السكة الحديد : إصابة 13 في تصادم قطارين ولا وفيات حتى الآن

تقرر إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية
مدحت إسماعيل 6:31 م, الخميس, 12 مارس 20 6:31 م, الخميس, 12 مارس 20

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قال مصدر بهيئة السكك الحديدية إن عدد الإصابات الناتجة عن تصادم قطاري منطقة إمبابة 13 حالة، ولم يتم التأكد من وجود وفيات من عدمه حتى الآن.

وقالت هيئة السكة الحديد في بيان منذ قليل، إنه تقرر إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على ارواح الركاب.

 وأشار بيان الهيئة إلى حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلي القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ونتج عن ذلك بعض الإصابات.. وجار المتابعة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي لقناة “إكسترا نيوز” أن الوزارة حركت 17 سيارة إسعاف نحو موقع الحادث، مؤكدا أن عدد الإصابات حتى الآن 13 كلها ما بين حالات بسيطة ومتوسطة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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