السكة الحديد : إسناد إدارة وتشغيل عمليات نقل البضائع إلى القطاع الخاص

استطلاع رأي في مقر الهيئة بميدان رمسيس يوم 22-2-2022

أعلنت هيئة السكة الحديد عن رغبتها في إسناد إدارة وتشغيل عمليات نقل البضائع بالهيئة إلى القطاع الخاص.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي بأنها تدعو الأطراف المهتمة والشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية وخدمات نقل البضائع للمشاركة في استطلاع رأي في مقر سكك حديد مصر بميدان رمسيس، يوم الثلاثاء الموافق 22-2-2022، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن كافة البيانات الخاصة بالمستندات المبدئية للإدارة والتشغيل موجودة علي موقع الهيئة الرسمي (http://www.enr.gov.eg/ar).

وأشارت الهيئة إلى أنه على الشركات المهتمة بالمشاركة التواصل للتسجيل من خلال (أشرف السباعي رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات، موبايل: 01228424609، الايميل: ashraf_elsbaei@yahoo.com).

ومن يرغب في الاستفسارات التواصا مع المهندس أيمن علام نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع نقل البضائع، موبايل: 01224863979، الإيميل: aymanallam765@yahoo.com.