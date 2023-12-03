السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر على عدة خطوط من منافذ فوري

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات المدرجة بجدول التشغيل اليومي على خطوط (القاهرة / منوف / طنطا وبشتيل / المناشى / ايتاى والمنصورة / المطرية) من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى، والتى تعد بمثابة مكاتب لصرف التذاكر وتقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم.

يأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة، وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات، حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

وأكد هيئة السكة الحديد أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة.

وتناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.