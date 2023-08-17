السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر القطارات من خلال موقع الهيئة وتطبيق الهاتف المحمول

أعلنت هيئة السكة الحديد إتاحة خدمة حجز تذاكر قطارات الهيئة “أونلاين” عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتحول الرقمي في كافة الوزارات والجهات الحكومية ضمن رؤية مصر التنموية 2030، وفي اطار حرص وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية على توفير كافة الوسائل الحديثة لحجز تذاكر السكك الحديدية، وتيسيراً على المواطنين من رواد السكك الحديدية.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده النقل في كافة الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا التي تقدمها “إي فاينانس”، ويستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونياً ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن الخدمة تمكن الركاب من تسجيل بياناتهم الأساسية مثل الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بخمسة عشر يوماً، بالإضافة إلى إمكانية قيام الراكب منفرداً بحجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد، وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة.

هيئة السكة الحديد: يمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء

ويمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونياً على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن سيتم قريباً إتاحة الحجز عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل أيضاً.

ويمكن للركاب الحجز عن طريق موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر (https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets) أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets، والذي يتوفر حالياً للهواتف الأندرويد على سوق جوجل وتجدونه من خلال الرابط (https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf)، كما يتوفر أيضاً لهواتف أبل Apple من خلال الرابط (https://apps.apple.com/eg/app/egyptian-national railway/id1486815902).