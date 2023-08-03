السكة الحديد: إتاحة الدفع بالكروت الذكية لقيمة التذاكر في بعض المحطات

أعلنت هيئة السكة الحديد إتاحة الدفع بالكروت الذكية (كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـDebit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـPOS) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً، مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية.

يأتي ذلك استكمالاً لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة لسكك حديد مصر وتنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيراً على جمهور الركاب.

وأكدت هيئة السكة الحديد على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الالكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.