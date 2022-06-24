السكة الحديد تعلن أسعار تذاكر القطارات خلال فترة عيد الأضحى من القاهرة لجميع المحافظات

أعلنت هيئة السكة الحديد عن أسعار تذاكر القطارات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من القاهرة إلى كل محافظات الوجهين البحري والقبلي والعكس، في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن أسعار تذاكر القطارات المعلنة سابقًا، هي نفس القيمة حاليًا دون أي تعديلات، ومقرر أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لقطارات تالجو المكيفة خلال الفترة المقبلة، بما يراعي الفئات المستخدمة للمرفق.

يبلغ سعر تذكرة القطار المكيفة درجة أولى، من محطة القاهرة إلى الفيوم وبني سويف 50 جنيها، بينما الثانية مكيف تبلغ 45 جنيها. وتصل سعر تذكرة القطار فئة (VIP: أولى وثانية) من القاهرة إلي بني سويف إلى 85 و65 جنيها.

وحددت هيئة هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر أولى مكيف من القاهرة إلى المنيا بنحو 80 جنيها، بينما الثانية مكيف ستبلغ 60 جنيها، فيما تذاكر الـ(VIP: أولى وثانية) ستصل إلى 135 و100 جنيه.

وبالنسبة للقطارات التي ستتجه إلى قنا من محطة الإسكندرية، ستكون قيمة تذكرة أولى مكيف 195 جنيها. بينما ستبلغ ثانية مكيف 145 جنيها، في حين أسعار تذاكر الـ(VIP: أولى وثانية) 325 و 225 جنيها.

أسعار تذاكر القطارات من محطة الإسكندرية إلى الأقصر

وأسعار القطارات المتجهة من محطة الإسكندرية إلى الأقصر ستبلغ سعر تذكرة أولى مكيف 200 جنيه، وستكون في ثانية مكيف 155 جنيها، بينما قيمة تذاكر الـ(VIP: أولى وثانية) ستصل إلى 340 و235 جنيها.

بخصوص القطارات المتجه إلى أسوان من محطة الإسكندرية، قيمة أسعار أولى مكيف ستكون 235 جنيها، في حين ثانية مكيف ستصل إلي 175 جنيها، بينما تذاكر الـ(VIP: أولى وثانية) ستبلغ 390 و260 جنيها.

يذكر أن أسعار تذاكر القطارات من محطة الإسكندرية إلى القاهرة ستبلغ (أولى مكيف: 90، ثانية مكيف: 65، VIP أولى وثانية: 125 و70 جنيها).

يشار إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أصدرت مؤخرا تعليمات لسائقي القطارات بخفض سرعة القطارات، بجميع الخطوط لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ.

والهيئة تجري تنسيقا موسعا مع الجهات الحكومية الأخرى لمعرفة درجات الحرار بشكل يومي ومدى تأثيرها على الخطوط، من خلال غرفة الطوارئ المخصصة.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجه البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.