السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط

كانت الهيئة قد أعلنت مساء اليوم الخميس، إيقاف جميع الرحلات على كل خطوط السكك الحديدية

أعلنت هيئة السكك الحديدية عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.

وكانت الهيئة قد أعلنت مساء اليوم الخميس، إيقاف جميع الرحلات على كل خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.

وكان القطار رقم 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة، محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

وأضافت هيئة السكة الحديد في بيان لها، أنه كان هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية واصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم 989القادم من أسوان إلى القاهرة.

وأشار البيان إلى أن التصادم نتج عنه 13إصابة وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج المناسب وفي انتظار بدء معاينة النيابة لإخلاء الخط بعد ذلك.

وانتقل إلى موقع الحادث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.