السقطي : سنفتتح مصنعا للأثاث في أثيوبيا باستثمارات 11 مليون دولار

قال علاء السقطى رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد يعتزم افتتاح مصنعا للأثاث في أثيوبيا باستثمارات 11 مليون دولار خلال العام الجارى.

وأضاف السقطي خلال كلمته بمؤتمر المسئولية الإجتماعية الذي عقد اليوم، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 ألف باب سنويا، مشيرًا إلى أن الاحتياج الفعلي لأثيوبيا من الأبواب الخشبية حوالي 100 ألف باب سنويا.

وأوضح السقطى أن اثيوبيا أصعب نموذج يمكن العمل به فى أفريقيا من حيث البيروقراطية والتعامل مع المستثمرين .

وأضاف أن أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين فى افريقيا بشكل عام تتلخص فى غياب المعلومة الواضحة عن مجالات الاستثمار، بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات وتوفير الأراضى الخاصة بإقامة المشروعات.