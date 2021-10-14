ثقافة وفنون

السقا يداعب زوجته «أمسكي المايك» ويستعيد ذكريات «همام في أمسترام»

بمجرد وصوله التف الكثيرون حوله لالتقاط الصور التذكارية
أحمد حمدي 12:05 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21 12:05 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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كعادة الفنان أحمد السقا في أي لقاء معه، حاول إضفاء جو من المرح والاختلاف، حيث قام بمداعبة زوجته مها الصغير على السجادة الحمراء قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وقال لها “امسكي المايك هامسكهولك ولا إيه” أثناء تحدث الصغير مع الإعلامية جومانا.

وأكد السقا أنه حينما علم بخبر تكريمه من مهرجان الجونة، استعاد لحظتها ذكريات فيلمه الشهير همام في أمستردام، لافتا إنه حتى الآن لا يعرف من سيسلمه الجائزة اليوم.

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أما عن ترشيحه لفنان معين يكرم الدورة القادمة، قال هناك فنانون كثيرون منهم هاني سلامة وأحمد عز وأشرف عبد الباقي وشريف منير وغيرهم.

من ناحية أخرى، وصل منذ قليل الفنان محمد رمضان المثير للجدل دائما على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسيارته الخاصة وعليها علامة نمبر 1، وبمجرد وصوله التف الكثيرون حوله لالتقاط الصور التذكارية.

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بقلم أحمد حمدي

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