السقا وكرارة والمصري .. نجوم الأكشن في دراما 2020

بعد أن اعتاد الجمهور على تقديم بعض منهم مسلسلات اجتماعية تناقش القضايا الهامة في المجتمع

يخوض بعض الفنانين في دراما 2022 الأكشن في أعمالهم الدرامية الجديدة، بعد أن اعتاد الجمهور على تقديم بعض منهم مسلسلات اجتماعية تناقش القضايا الهامة في المجتمع ولا تميل لتيمة الأكشن في الدراما، وأبرز الأمثلة على ذلك الفنان ماجد المصري الذي يقدم لأول مرة في مسلسله القادم مشاهد تتميز بالأكشن بعد أن قدم مسلسلات صعيدية سابقا مثل بحر واجتماعية مثل الوجه الآخر وحقق بها مشاهدة جيدة.

كما يقدم أحمد السقا في مسلسله القادم أيضا تيمة الأكشن، وذلك بعد تقديمه لبعض المشاهد في مسلسله الأخير نسل الأغراب الذي شاركه بطولته أمير كرارة، ويعود الأخير أيضا لدراما الأكشن في 2022 بمسلسل هجمة مرتدة 2 الذي قام ببطولة الجزء الأول منه الفنان أحمد عز.

فايزة هنداوي: الجمهور لا يمل من مسلسلات الأكشن بدليل نجاحها على المنصات الرقمية

تقول الناقدة فايزة هنداوي إن ماجد المصري تميز في مسلسلاته السابقة بحر والوجه الاخر ، وتقديمه لمسلسل أكشن لاول مرة في 2020 سيكون شيئا مميزا لاسيما أنه يتمتع ببنية جسدية قوية.

ولفتت إلى أن الجمهور لا يمكن أن يمل من المسلسلات التي تحمل طابع الأكشن والإثارة أبدأ، والدليل تقديمها على المنصات الرقمية مؤخرا وتحقيقها لمشاهدة جيدة .

وشارت هنداوي إلى أنه الأهم كيفية تقديم هذه الاعمال الفنية ، ومشاهد الأكشن تحديدا لان اي عمل لو نفذ بطريقة احترافية متقنة سيحبه المشاهدين ويقبلون عليه بشغف كبير.

وأضافت أن السقا وكرارة فمنطقة الاكشن خاصة بهم منذ سنوات ، لكن برغم تقديمهم للمسلسل الصعيدي نسل الاغراب رمضان الماضي الا انه تخلله مشاهد الاكشن ايضا ، وهما مميزان في هذه المنطقة .

نادر عدلي: سيظهر أبطال أكشن مختلفين عن السقا وكرارة وننتظر تجربة ماجد المصري

وأوضح الناقد الفني نادر عدلي أنه من الواضح ان تيمة الأكشن في حاجة لتطوير حقيقي في الدراما التليفزيونية وهي من الظواهر الجديرة بالتأمل ، لان أحمد السقا أو أمير كرارة أو محمد رمضان حينما ابتعدوا عن مسلسلات الأكشن في موسم الدراما الماضي ، وبرغم انه كان هناك فنانين اخرين تتميز مسلسلاتهم بطابع الاكسن وحققت هذه الاعمال نجاحا كبيرا ومن المفترض ان السقا وكرارة اعتاد الجمهور على تقديمهم للاكشن معنى ذلك ان الجمهور يريد ان يشاهد بطل مختلف لنفس التيمة الدرامية أو انه أحس ان السقا وكرارة لم يطوروا انفسهم في هذه التيمة .

ويضيف أن كرارة اتجه لتقديم البرامج التليفزيونية بدرجة كبيرة واهتم بها وكذلك السقا ، ومحمد رمضان قرر التركيز في الاغنيات والحفلات الموسيقية لانه شعر انها تحقق له جماهيرية كبيرة مقارنة باي فيلم سينمائي أكشن كان يقدمه للجمهور السنين الماضية .

واستطرد قائلا إن ماجد المصري أقدم فنيا من السقا وكرارة في المجال الفني، لكن لم يقدم مسلسل يتميز بالأكشن سابقا ونحن في انتظار تجربته الفنية القادمة في هذا الطابع الدرامي الجديد عليه، ومن المؤكد انه سيظهر أبطال أكشن مختلفين خلال الفترة المقبلة عن الذي اعتاد الجمهور عليهم لسنوات في الدراما والسينما لابتعادهم عنه وعدم تطورهم فيه.