السقا وبروس ويليس في فيلم أكشن لأول مرة في 2022

محمود قاسم: الأهم هو موضوع الفيلم وهل سيكون بروس ويليس هو الشخصية المحورية فيه

يشارك لأول مرة الفنان أحمد السقا مع العالمي بروس ويليس في فيلم سينمائي أكشن سيتم عرضه للجمهور في بداية عام 2022، والفيلم سيقدم بإنتاج سينمائي ضخم تحت قيادة مخرج أمريكي وسيتم تصويره في العراق بمشاركة فنانين عراقيين وتبلغ تكلفة الفيلم حوالي 30 مليون دولار تقريبا .

وتعتبر هذه سابقة لم تحدث سابقا في السينما العربية منذ سنوات، أن يتم رصد هذه الميزانية الضخمة لعمل سينمائي ويشارك به نجم عالمي بحجم بروس ويليز صاحب نجومية كبيرة في العالم بالعديد من الأدوار التي قدمها في السينما.

محمود قاسم: الأهم هو موضوع الفيلم وهل سيكون بروس ويليس هو الشخصية المحورية فيه

وقال الناقد الفني محمود قاسم إن العراق قدمت تجربة سينمائية سابقة في فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين “مسالة كبرى” لممثل عراقي اسمه غازي الطقريدي وكان معه الممثل الأجنبي أوليفير ريلد وكانت للمخرج محمد غازي، مؤكدا أن الأمر حاليا اختلف حيث إن بروس ويليس كبر سنا وأصبح يناهز عمر السبيعينات وقارب على الثمانينات ولم يعد شابا مثل الماضي.

وأضاف قاسم لـ”المال” أن الأهم هو موضوع الفيلم وهل سيكون بروس ويليس هو الشخصية المحورية فيه، وهل يستطيع السقا تقديم مشاهد أكشن في الفيلم مثلما اعتاد الجمهور منه ، لأنه أيضا وصل لعمر الخمسين حاليا وهذه المشاهد ليست سهلة للفنان وتحتاج لياقة بدنية عالية أقرب لعمر الشباب بدرجة أكبر .

وأوضح أن الشهر الماضي توفي ممثل هام اسمه “برالندوا ” وهو فرنسي وكان أهم ممثل في العالم يقوم بمشاهد الأكشن الخطيرة بنفسه لكنه توفي عن عمر 85 عاما، وحينما كبر سنا لم يعد يقدم هذه المشاهد الصعبة لذلك مشاركة السقا في فيلم أكشن في عمره الحالي سيكون بالنسبة له تحد واختبار حقيقي له.

ماجدة موريس: يمكن أن تضيف للسقا شريحة أكبر من الجمهور ورؤية مختلفة لقدراته

وعلقت الناقدة ماجدة موريس فقالت: أن أحمد السقا قدم العديد من أفلام الأكشن في السينما المصرية في مسيرته الفنية على مدى سنوات، لكن هذه المرة ستكون بالنسبة له تجرية سينمائية مختلفة تماما بمشاركته مع فنان عالمي مثل بروس ويليس .

وتضيف أن هذه التجربة يمكن أن تضيف للسقا شريحة أكبر من الجمهور لكن هو كممثل جيدا ونجم في منطقة الأكشن، وستفتح للكثير من صناع السينما في الخارج رؤية مختلفة عن قدرات السقا ومميزاته، وذلك قد يخلق له فرصا جديدة في السينما العالمية في المستقبل بتجربته مع بروس ويليس.