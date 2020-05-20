ثقافة وفنون

السقا ضيف شرف مع كرارة للمرة الثانية

شارك سابقا السقا كضيف شرف مع أمير كرارة في فيلم حرب كرموز للأخير منذ سنتين
أحمد حمدي 9:02 م, الأربعاء, 20 مايو 20 9:02 م, الأربعاء, 20 مايو 20

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يحل الفنان أحمد السقا ضيف شرف مع الفنان أمير كرارة للمرة الثانية خلال الحلقة الأخيرة لمسلسل الاختيار، الذي يقوم ببطولته كرارة في رمضان هذا العام.

فسيقوم السقا بالظهور بشخصية ضابط يقوم بالتحقيق مع الإرهابي الخائن هشام عشماوي بعد الجرائم التي ارتكبها في حق وطنه السنوات الماضية.

وشارك سابقا السقا كضيف شرف مع أمير كرارة في فيلم حرب كرموز للأخير منذ سنتين.

ويحظى مسلسل الاختيار بنجاح جماهيري كبير في الشهر الكريم، فيرصد حياة الشهيد بطل قوات الصاعقة أحمد منسي ورجاله بالكتيبة ١٠٣ بسيناء التي استشهدوا في معركة مربع البرث جنوب رفح عام ٢٠١٧.

مسلسل الاختيار تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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بقلم أحمد حمدي

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