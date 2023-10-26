السفينة RESILLIENT LADY تستكمل رحلتها إلى سفاجا السبت

استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لأول مرة السفينة السياحية العملاقة RESILLIENT LADY “ريزليانت ليدي” التي ترفع علم الباهاما، القادمة من اليونان وعلى متنها 2326 سائحا و 1061 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، وذلك فى ظل حركة النشاط السياحى الذى يشهده ميناء بورسعيد ، وسيتم تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة ،

تعتبر السفينة RESILLIENT LADY المملوكة لشركة VIRGIN VOYAGES واحدة من أجمل السفن السياحية التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة ، تم بناؤها فى عام 2022 بإيطاليا وأبحرت فى عام 2023 , تتكون من 17 طابقا وبها 1408 غرف، و 20 مطعما, ولديها أيضا مجموعة من وسائل الراحة والترفية ، وتضم صالات رياضية ،وقاعات اجتماعية وحمامات سباحة .

ومن المزمع أن تغادر السفينة ميناء بورسعيد لتستكمل رحلتها إلى ميناء سفاجا البحري السبت المقبل.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين في سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .