السفينة «NADEEN» تغادر ميناء سفاجا متجهة إلى الهند محملة بـ 29 ألف طن فوسفات

تغادر اليوم السبت سفينة الصب ” NADEEN “، ميناء سفاجا، محملة بـ29 ألف طن فوسفات، متجهة إلى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة، الحرية.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 بلغ سفن ، وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 703 شاحنات و66 سيارة، ووصول وسفر 2190 راكبا.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 413 شاحنة و65 سيارة، فيما تضمنت حركة الصادرات 36000 طن بضائع ، 290 شاحنة وسيارة واحدة.

كما تم تداول 2550 طن بضائع عامة ومتنوعة 225 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا ، بريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا ، بريدج.