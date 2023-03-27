السفينة كريستال السماوية تصل ميناء بورسعيد وعلى متنها 1104 سياح

تغادر السفينة السياحية CELESTYAL CRYSTAL ميناء بورسعيد السياحي مساء اليوم بعد عودة السائحين من جولتهم بالقاهرة، عقب وصولها فجر اليوم للميناء قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وعلى متنها 717 راكباً و387 من طاقم السفينة، من مختلف جنسيات العالم وذلك ضمن برنامج جولاتها السياحية خلال الموسم الشتوي الحالي.

وتعد هذه الرحلة الرابعة من نوعها خلال شهر مارس مما يعكس جاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستيعاب السفن السياحية بجميع أحجامها وأنواعها.

وكذا حجم التطوير بموانئ المنطقة الاقتصادية وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم جميع الخدمات المطلوبة.

السفينه كريستال السماوية

وقد تمت الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة وتراكيها على الرصيف، ونزول الركاب متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصرى ومنطقة أهرامات الجيزة .