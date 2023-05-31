السفينة سيرينا تصل ميناء الإسكندرية غدا وعلى متنها 654 سائحا

تغادر السفينة السياحية SIRENA ميناء بورسعيد السياحي مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية فى حوض البحر المتوسط، ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى الميناء وعلى متنها 654 راكبا و357 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وعلى هامش زيارة الباخرة السياحية لمحافظة بورسعيد زارت مجموعة من السياح معالم بورسعيد وسط أجواء مبهجة وتفاعل كبير مع السائحين من قبل المواطنين، وقام السياح بركوب الحنطوب والتجول وسط شوارع الباسلة، فضلا عن زيارة ساحة مصر وحديقة المسلة والمتحف الحربي والكاتدرائية.

وأعرب السائحون عن سعادتهم البالغة بزيارة مدينة بورسعيد الباسلة، ورؤيتهم للمعالم الأثرية والسياحية والحضارية الرائعة،

وكان محافظ بورسعيد قد وجه بتوفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الترويج السياحي المنشود، لافتا إلى أن البواخر التي تزور ميناء بورسعيد محملة بالعديد من السائحين، ويجب التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات ببورسعيد لإحداث رواج سياحي يساهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وفي ذات السياق تم انهاء كافة إجراءات دخول السفن السياحية والالتزام بالتوقيت المحدد لتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

كان الميناء قد استقبل خلال شهر مايو الجاري السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادي وعلى متنها 1209 ركاب و661 طاقم البحارة كما استقبل السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكبا و315 طاقم السفينة والسفينة VAIKING MARS وعلى متنها 917 راكبا و455 طاقم السفينة والسفينة COSTA PACIFICA وعلى متنها 2564 راكبا و 1021 طاقم السفينة.