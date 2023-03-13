السفينة السياحية MCELESTYAL CRYSTAL تصل بورسعيد اليوم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وصول السفينة السياحية CELESTYAL CRYSTAL” صباح اليوم لميناء بورسعيد السياحي، قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وعلى متنها 869 راكب و397 طاقم السفينة، من مختلف جنسيات العالم.

وذلك ضمن برنامج جولاتها خلال الموسم الشتوي الحالي وتعد هذه هي الرحلة الثالثة خلال أسبوعين.

كما استقبل الرصيف السياحي أيضاً اليخت السياحي “Harmony v” وعلى متنه 46 سائحا و17 من طاقم اليخت.وتجدر الإشارة إلى أنه تم تجهيز كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال السفينتين وتراكيهما على الرصيف، ونزول الركاب، متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصري.

ومن المنتظر أن تغادر السفينتان الميناء فى نفس اليوم بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة.