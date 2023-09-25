السفينة «الحسين» تصل ميناء بورتوفيق محملة بـ 360 سيارة قادمة من السعودية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة الحسين وعلى متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة.

ويصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة إلى 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 518 شاحنة و444 سيارة ، وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 134 شاحنة و366 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 384 شاحنة و78 سيارة ووصول وسفر 915 راكبا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتان الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2930 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا.



