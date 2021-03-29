السفينة الجانحة تستجيب لمناورات تعويمها فجر الإثنين

استجابت سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN ، فجر اليوم الإثنين، مع بدء مناورات الشد لتعويمها بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة “بركة 1” والقاطرة “عزت عادل” بقوة شد 160 طنا لكل منهما.

فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتين الجديدتين “عبد الحميد يوسف” و”مصطفى محمود” بقوة شد 70 طن لكل منهما والقاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2.

كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد 285 طنا، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان “تحيا مصر1 “و”تحيا مصر 2” في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

جدير بالإشارة، أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.