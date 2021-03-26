نقل وملاحة

السفينة الجانحة بقناة السويس تتحرك 3 درجات على البوصلة

بعد إنجاز 87% من أعمال التكريك
نادية سلام 12:05 ص, السبت, 27 مارس 21 12:05 ص, السبت, 27 مارس 21

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نجحت محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، فى تحريك جزء بسيط منها بمقدار 3 درجات على البوصلة، ما يعكس، نتائج إيجابية لأعمال التكريك.

وفي نفس السياق، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.

وأعلن رئيس الهيئة بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة “بركة 1” والقاطرة “عزت عادل” وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة “مشهور”.

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وأوضح الفريق ربيع أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.

 ويذكر أن الكراكة مشهور انجزت نحو 87 % ، الجمعة، من أعمال التكريك المستهدفة، لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN  ، بنسبة 87%، بمعدلات تكريك تقترب من 17 ألف متر مكعب من الرمال.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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