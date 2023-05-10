السفير عبد الرحمن صلاح: الاستثمارات التركية في صناعة النسيج بمصر هي التجربة الأنجح وعلينا الاستفادة منها

قال السفير عبد الرحمن صلاح، سفير مصر بتركيا السابق، إن هناك العديد من التجارب الاقتصادية والاستثمارية الناجحة فى تركيا تصل إلى 12 مجالًا، أبرزها صناعة الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن التجربة التركية في مصر في صناعة النسيج تعد الأنجح على الإطلاق.

وأضاف، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي، أنه لا بد من الاستفادة من تميز تركيا في صناعة الأنسجة، ودورها الفعال في ضخ استثمارات وتوفير فرص عمل، والتي حققت نجاحًا فى السوق المصرية.

وتابع أن تلك التجارب الاقتصادية في تركيا المتميزة يجب أن نعمل على الاستفادة منها فى مصر، إضافة إلى خلق قنوات للتواصل للاستفادة من تركيا، خلال مخطط الدولة المصرية في تطوير شركات الغزل والنسيج، التابعة لقطاع الأعمال.

وأكد أن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا حقق نموًّا بزيادة تُعدّ الأعلى، مقارنة بالدول الأخرى خلال ثلاث السنوات الماضية.

جاء ذلك بحضور النائب عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، و الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من رجال الأعمال.