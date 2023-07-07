السفير بسام راضي: مصر تولي قضية المياه أقصى درجات الاهتمام

أكد السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، أن مصر تولي قضية المياه أقصى درجات الاهتمام، سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية التاريخية وتنميتها وحُسن إدارتها، حيث أطلقت مصر في عام 2021 بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 والربط بين الأمن الغذائي والأمن المائي.

وقال راضي – خلال إلقائه بيان مصر أمام المؤتمر الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) – إن مصر حرصت على إدراج موضوعات الأمن المائي في القمة العالمية للمناخ COP-27 مع الشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن كافة دول العالم تواجه جميعًا متغيرات إقليمية ودولية ومناخية وجوائح وأزمات مثل كوفيد 19 والأزمة الأوكرانية والتي سببت آثارا سلبية على أوضاع الأمن الغذائي في العالم نتيجة لما أحدثته من إرباك في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية وتعثر في سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات الزراعية الأساسية وأنتجت ما يعرف حالياً بأزمة غلاء المعيشة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف بسام راضي أن مصر قد تبنت العديد من المبادرات من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومعالجة التحديات ذات الصلة بالأمن المائي والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة “حياة كريمة” التي تعتبر مشروع القرن بلا أدنى مبالغة؛ حيث تستهدف تغيير وجه الحياة في الريف المصري والمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة لنحو 60 مليون مواطن مصري.