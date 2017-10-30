السفير الياباني يتوقع زيادة الحركة السياحية لمصر

تاكيهيرو: تشغيل رحلات تجارية بين البلدين دعاء محمود أشاد السفير الياباني بمصر تاكيهيرو كاجاوا، بعودة رحلات الطيران المباشر بين مصر واليابان بعد توقف خط طوكيو لمدة 4 سنوات، متوقعا زيادة الحركة السياحية لمصر بعد تشغيل خطوط طيران منتظمة بين البلدين.…

تاكيهيرو: تشغيل رحلات تجارية بين البلدين

دعاء محمود

أشاد السفير الياباني بمصر تاكيهيرو كاجاوا، بعودة رحلات الطيران المباشر بين مصر واليابان بعد توقف خط طوكيو لمدة 4 سنوات، متوقعا زيادة الحركة السياحية لمصر بعد تشغيل خطوط طيران منتظمة بين البلدين.

وأضاف السفير الياباني خلال كلمته في فعاليات ورشة العمل المصرية اليابانية لبحث سبل تطوير منطقة الأهرامات، أن انخفاض حركة السياحة الوافدة لمصر خلال السنوات الماضية بسبب الظروف التي مرت بها، مؤكدا أنه يعمل الآن على زيادة عدد السائحين القادمين من اليابان لمصر.

ولفت إلى أنه من المقرر تشغيل رحلات ترفيهية تجارية منتظمة بين البلدين وذلك لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل المصرية اليابانية والمنعقدة حاليا تحت عنوان: سبل تطوير منطقة الأهرامات، وذلك بحضور وزير الآثار خالد العناني وهشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة وسحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالإضافة الي السفير الياباني بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة وزاهي حواس عالم الآثار للمصري.