السفير الياباني: مستعدون لمساندة شركات السياحة المصرية لزيادة أعداد الوافدين لمصر

قال Oka Hiroshi سفير دولة اليابان بالقاهرة، إن مصر تعد من أهم البلدان الأكثر جذباً للسياحة اليابانية وفي التجارة والاستثمار، بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد والغني بالأماكن الأثرية والحضارية.

ولفت السفير إلى عمق العلاقات المتميزة بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي والتعاون المشترك في مختلف المجالات لسنوات طويلة.

وأضاف أن السفارة اليابانية على استعداد لمساندة شركات السياحة المصرية واليابانية وإزالة جميع العقبات أمام زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر مرة أخرى.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين مع سفير دولة اليابان بالقاهرة Oka Hiroshi لبحث كيفية تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان والعمل على زيادة أعداد السائحين في ظل تنشيط الحركة الدولية والسياحية بين البلدين، بعد افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو.

وذلك بحضور المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني.

وشارك بالندوة المهندس عمرو عدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة الداخلية والخارجية بهيئة تنشيط السياحة المصرية، ومحمد منتصر- نائب أول رئيس اللجنة ومحمد كامل نائب ثاني رئيس اللجنة.