السفير الياباني: الصادرات الزراعية المصرية تتواجد بقوة في اليابان خاصة البصل والبرتقال الطازج

قال Oka Hiroshi سفير دولة اليابان بالقاهرة، إن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت تتواجد بقوة في السوق الياباني، خاصة من البصل والبرتقال الطازج والفراولة المجمدة.

وأضاف السفير أنه لابد من استغلال هذا الزخم في دفع عجلة التعاون في كافة المجالات من خلال عقد المباحثات والجلسات النقاشية بين رجال الأعمال البلدين.

وأشار السفير إلى أهمية تضافر الجهود بين الحكومتين والقطاع الخاص في البلدين من أجل زيادة التعاون الاقتصادي والترويح للسياحة في البلدين وهي مسئولية مشتركة بين القطاع الخاص والدولة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين مع سفير دولة اليابان بالقاهرة Oka Hiroshi لبحث كيفية تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان والعمل على زيادة أعداد السائحين في ظل تنشيط الحركة الدولية والسياحية بين البلدين، بعد افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو.