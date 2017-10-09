السفير الياباني: افتتاح مدارس جديدة بمصر خلال أيام

سمر السيد: قال تكهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى القاهرة، إن عددا من المدارس اليابانية المنشأة حديثا سيتم افتتاحها منتصف الشهر الجارى، لافتاً إلى أن هناك حوالى 12 مدرسة قائمة بالفعل بدأت تنفيذ ونقل تجربة التعليم اليابانى لمصر وأنشطة التوكاتسو منذ العام الماضى.أضاف لـ"المال"، أن نقل التجربة ال

سمر السيد:



قال تكهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى القاهرة، إن عددا من المدارس اليابانية المنشأة حديثا سيتم افتتاحها منتصف الشهر الجارى، لافتاً إلى أن هناك حوالى 12 مدرسة قائمة بالفعل بدأت تنفيذ ونقل تجربة التعليم اليابانى لمصر وأنشطة التوكاتسو منذ العام الماضى.

أضاف لـ”المال”، أن نقل التجربة اليابانية لتحسين نظام وإدارة المدارس المصرية واجهه عدد من التحديات كان أبرزها الاختلاف بين نظامى تعليم البلدين و صعوبة نقل الخبرات والمعرفة للنظام المحلى ، لكن فى النهاية ساهم تعاون حكومة بلاده مع وزارة التربية والتعليم فى إنجاح المشروع.

كان وزير التعليم قد اجتمع مع السفير تكهيرو كاجاوا 7 يونيو الماضى لمتابعة نقل التجربة اليابانيه للمدارس المصرية ومناقشة إجراءات التعاون المشترك فى التعليم العام والفنى وقد تناول الاجتماع التأكيد على افتتاح عدد28 مدرسة يابانية جديدة بمحافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الدعم اليابانى لمصر تدريب المدرسين المصريين في طوكيو، إضافة إلى إرسال خبراء يابانيين للمدارس الحكومية ولوزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم 27 سبتمبر الماضى، افتتاح 8 مدارس مصرية يابانية بعدد من محافظات الجمهورية هى القاهرة والإسكندرية والمنوفية وبنى سويف وأسيوط والمنيا واستمر التقديم الإلكترونى لمدة أسبوع.