السفير الهولندي: حريصون على استقدام العمالة المصرية وجهود لتقديم تدريبات مهنية وحرفية

أكد بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، أن الحكومة الهولندية حريصة على تنظيم انتقال العمالة، وأن مصر من الأسواق الجيدة للعمالة الشابة، مع تضافر الجهود لتقديم تدريبات مهنية وحرفية لهم والاتفاق على إطار عمل ينظم ذلك، مشيرًا إلى تدريب الشباب في محافظات الصعيد خاصة الذين تلقوا قدرًا كافيًا من التعليم يؤهلهم للعمل في الأسواق الأوروبية، ويمكن العمل مع وزارة الهجرة في تلك المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والقرى التابعة لها.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إريك فان ديربيرج، وزير الهجرة الهولندي، والوفد المرافق له، بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وهان بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية في مصر، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توفير بدائل للهجرة الآمنة.

وأوضح بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، أهمية التعاون حول قضايا الهجرة والمهاجرين، والتنسيق فيما لتوحيد الجهود المبذولة في تلك الملفات، من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل.

وأوضح السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، أن التكاتف لتعزيز سبل الهجرة النظامية، أمر واجب، لتقديم حلول جيدة يمكن الاستفادة منها، مضيفًا أن الوزارة ناقشت مع السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والمحاور الثلاثة التي يُعنى بها، المتمثلة في توفير فرص العمل للشباب بتدريبهم وتأهيليهم، وتوفير سبل الهجرة الآمنة بعقود عمل عادلة، وإعادة إدماج العائدين، بجانب الجهود الكبيرة لتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية ذات جودة عالية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المعنية والمتخصصة.

وأهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، درع الوزارة إلى إريك فان ديربيرج، وزير الهجرة الهولندي، تقديرًا للجهود المبذولة لتعظيم التعاون، كما أعربت عن شكرها لإهدائها لوحة فنية رسمها أحد الفنانين الهولنديين، تعبر عن أهمية التعاون بين الدول واستدامة العلاقات.

جاء اللقاء في إطار استكمال المباحثات الثنائية المستمرة بين الجانب المصري والهولندي، في أعقاب اجتماع الوزيرة سها جندي بوزيرة التجارة الخارجية الهولندية في نوفمبر الماضي أثناء زيارتها للقاهرة، والتي تلاها زيارة وفد حكومي هولندي رفيع المستوى إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة المصرية للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.