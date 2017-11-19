السفير الهندي: 800 مصرى حصلوا على منح للتدريب فى نيودلهي

هاجر عمران قال سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى فى مصر، إن نحو 800 مصرى ذهبوا إلى بلاده فى منح للتدريب على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الهند تخصص نحو 100 مليون دولار للدعم الفنى. وأضاف منذ قليل خلال كلمته فى الاحتفال الذى أقامته السفارة بيوم برنامج التعاون الفنى الاقتصادى الهندى ايتيك، أن

هاجر عمران

قال سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى فى مصر، إن نحو 800 مصرى ذهبوا إلى بلاده فى منح للتدريب على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الهند تخصص نحو 100 مليون دولار للدعم الفنى.

وأضاف منذ قليل خلال كلمته فى الاحتفال الذى أقامته السفارة بيوم برنامج التعاون الفنى الاقتصادى الهندى ايتيك، أنه رغم اعتبار الهند دولة نامية فإنها تحاول تعزيز منحها الخارجية للدول المختلفة ومنها مصر خاصة فى مجال التعاون الفنى.

وقال إن المصريين تدربوا فى 52 معهدًا للحصول على 280 مجالاً فى دورات تدريبية مختلفة، فى تكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والتدقيق والمراجعة والانتخابات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات.