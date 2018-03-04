السفير الهندي: نمو في مشاهدة أفلام بوليود بمصر

سمر السيدقال السفير الهندي، بالقاهرة سانجاى باتاتشاريا، أن هناك نمو فى مشاهدة الأفلام الهندية (بوليود) بين الجمهور المصري ، ولا بد أن ينعكس هذا على دور العرض السينمائية .أضاف فى كلمته اليوم بفعاليات المؤتمر الصحفي الذى نظمته السفارة الهندية بمناسبة انعقاد مهرجان الهند على ضفاف النيل 2018 ، أن هن

سمر السيد

قال السفير الهندي، بالقاهرة سانجاى باتاتشاريا، أن هناك نمو فى مشاهدة الأفلام الهندية (بوليود) بين الجمهور المصري ، ولا بد أن ينعكس هذا على دور العرض السينمائية .

أضاف فى كلمته اليوم بفعاليات المؤتمر الصحفي الذى نظمته السفارة الهندية بمناسبة انعقاد مهرجان الهند على ضفاف النيل 2018 ، أن هناك 4 أفلام هندية عرضت في دور العرض السينمائي المصرية منذ فترة ومنهم فيلم للنجم الهندي “شاروخان” الذى استمر في دور العرض 6 أسابيع

وأشار إلى أنه ليس من الأفضل مشاهدة الأفلام على الشاشة الصغيرة لكن على دور العرض السينمائي.

وذكر أن آخر فيلم هندى تم تصويره فى مصر كان منذ 20 عاماً بينما تم تصوير فيلم “جحيم فى الهند ” للفنان محمد إمام مؤخراً كما يجرى تصوير فيلم آخر حالياً للمطرب سامح يسرى.

ولفت إلى أن السينما الهندية كانت تحظى بدور كبير في دور عرض السينما المصرية سابقا ولم تعد بنفس القوة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة ذلك مع الموزعين السينمائيين ومنظمي المهرجانات كمهرجان القاهرة والأقصر السينمائيين الدوليين وغرفة السينما باتحاد الصناعات وتم عمل حلقات وصل بين أبرز منتجي الهند ودور العرض السينمائية المصرية لعرض أبرز أفلامهم بمصر.

