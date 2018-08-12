السفير الهندي بالقاهرة: «موخرجي» يقبل دعوة السيسي لزيارة مصر

سمر السيد:قال السفير الهندي لدى القاهرة راهول كولشيراث: إن الرئيس الهندي براناب موخرجي قبل الدعوة الموجهة له من نظيره عبدالفتاح السيسي لزيارة القاهرة، غير أنه لم يدل بأي تصريحات أخرى حول الموعد الفعلي للزيارة.أضاف فى أول مؤتمر صحفي له عقب تسلمه مهامه الدبلوماسية فى مصر وبمناسبة الاحتفال بذكرى ال

سمر السيد:

قال السفير الهندي لدى القاهرة راهول كولشيراث: إن الرئيس الهندي براناب موخرجي قبل الدعوة الموجهة له من نظيره عبدالفتاح السيسي لزيارة القاهرة، غير أنه لم يدل بأي تصريحات أخرى حول الموعد الفعلي للزيارة.

أضاف فى أول مؤتمر صحفي له عقب تسلمه مهامه الدبلوماسية فى مصر وبمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الـ72 لاستقلال بلاده، أنه سيسعى فى الفترة المقبلة على تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، ودعم التبادل التجاري المشترك، علاوةً على دفع العلاقات الثنائية فى كل المجالات.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار نيودلهي مرتين، الأولى لحضور منتدى الهند أفريقيا، والثانية كانت بناءً على دعوة رسمية من نظيره الهندي براناب موخرجي فى أغسطس 2016.