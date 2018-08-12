السفير الهندي بالقاهرة: زيادة رغبة الشركات الهندية للاستثمار بالسوق المحلية

سمر السيد:قال السفير الهندي لدى القاهرة راهول كولشيراث، إن هناك رغبة متزايدة من الشركات الهندية للاستثمار بالسوق المحلية مع تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وفى ظل الموقع الجغرافي المتميز، معتبرًا إياها موقعا جاذبا للاستثمار.وقدر فى أول مؤتمر صحفي له عقب تسلمه مهامه الدبلوماسية فى مصر وبمناسبة ال

سمر السيد:

قال السفير الهندي لدى القاهرة راهول كولشيراث، إن هناك رغبة متزايدة من الشركات الهندية للاستثمار بالسوق المحلية مع تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وفى ظل الموقع الجغرافي المتميز، معتبرًا إياها موقعا جاذبا للاستثمار.

وقدر فى أول مؤتمر صحفي له عقب تسلمه مهامه الدبلوماسية فى مصر وبمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الـ72 لاستقلال بلاده، حجم استثمارات الهند بالقاهرة بنحو 3 مليارات دولار، منها 1.5 مليار استثمارات من قبل شركة سنمار العاملة فى محافظة بورسعيد فى مجال الكيماويات، والتي ترغب حاليا فى توسيع حجم استثماراتها، كما تخطط شركة لافا العاملة فى صناعة الهواتف المحمولة توسيع حجم استثماراتها أيضا.

ويعمل فى مصر نحو 450 شركة هندية تقوم بالتجارة والاستثمار منها 50 شركة عاملة فى مجال التصنيع والإنشاءات بإجمالي استثمارات قدرها 3.3 مليار دولار؛ في حين تبلغ المشروعات المصرية العاملة فى الهند نحو 60 مليار.

أكد كولشيراث، أن العلاقات بين الدوليتن تاريخية وتعود لفترة ما قبل استقلال البلدين، مشيرا إلى أنها شهدت الآن دفعة قوية في ظل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي نيودلهي مرتين الأول لحضور منتدي الهند أفريقيا والثانية كانت بناءً على دعوة رسمية من نظيره الهندي براناب موخرجي.