السفير الهندي بالقاهرة: اجتماع اللجنة المشتركة للبلدين فى منتصف 2020

سمر السيد:حدد السفير الهندي لدى القاهرة راهول كولشيراث، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين القاهرة ونيودلهي ليكون فى منتصف عام 2020، مشيرا إلى أن هذا الموعد ستضعه وزارتا خارجية البلدين.وأضاف فى أول مؤتمر صحفي له عقب تسلمه مهامه الدبلوماسية فى مصر وبمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الـ72 لاستقلال بلاده

سمر السيد:

حدد السفير الهندي لدى القاهرة راهول كولشيراث، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين القاهرة ونيودلهي ليكون فى منتصف عام 2020، مشيرا إلى أن هذا الموعد ستضعه وزارتا خارجية البلدين.

وأضاف فى أول مؤتمر صحفي له عقب تسلمه مهامه الدبلوماسية فى مصر وبمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الـ72 لاستقلال بلاده، أن آخر اجتماع كان قد عقد فى مدينة نيلودلهي مارس الماضي، وترأسه وزيرا خارجية البلدين؛ بهدف مناقشة أوجه العلاقات المشتركة وكيفية تعزيزها.

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد زار الهند أواخر مارس الماضي، وترأس مع سوشما سوارى”، وزيرة خارجية الهند، أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين التي ناقشت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها فى كافة المجالات، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعا “شكري” المستثمرين الهنود إلى استغلال الفرص الاستثمارية بمصر فى ضوء النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال.