السفير الهندى: 9 شركات تضخ استثمارات جديدة فى مصر

❏ اجتماعان مع الشرقاوى ونصر لبحث الاستفادة من حزمة تمويلات أفريقيا ❏ وفد رفيع من كبرى المؤسسات يزور القاهرة نهاية العام ❏ شركات مصرية تستطلع فرص الاستثمار لدينا ❏ «لافا» و«ماهيندرا» الزراعية وشقيقتها للاتصالات تقتحمان السوق المصرية ❏ «تى سى سنمار» تخطط لتوسع جديد

❏ اجتماعان مع الشرقاوى ونصر لبحث الاستفادة من حزمة تمويلات أفريقيا

❏ وفد رفيع من كبرى المؤسسات يزور القاهرة نهاية العام

❏ شركات مصرية تستطلع فرص الاستثمار لدينا

❏ «لافا» و«ماهيندرا» الزراعية وشقيقتها للاتصالات تقتحمان السوق المصرية

❏ «تى سى سنمار» تخطط لتوسع جديد فى إنتاج مستحضرات دوائية

❏ «الإسكندرية للكربون» تضخ استثمارات لتحسين المعايير البيئية

❏ توقعات بتدفقات أخرى فى النسيج والأدوية والاتصالات العام المقبل



هاجر عمران ـ سمر السيد

تشهد الفترة الحالية حراكاً داخل مجتمع الأعمال الهندى بمصر، للتوسع وضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى إعلان عدد من الشركات عن تأسيس مقار لها بالسوق المصرية.

وأضاف السفير الهندى بالقاهرة، سانجاى باتاتشاريا فى حواره مع «المال»- أن العام الماضى شهد إعلان نحو 9 شركات عن استثمارات جديدة، منها 3 متواجدة بالفعل داخل السوق المصرية.

وأكد أن الشركات الثلاث بدأت التوسع وهى «تى سى سنمار» و«مونجينى» الإسكندرية للكربون الأسود، موضحا أن «سنمار» تعمل حاليا على ضخ 280 مليون دولار كمرحلة ثانية للاستثمار إلى 1.2 مليار دولار حجم استثمارتها الأساسية فى مجال الكيماويات، والمقرر الانتهاء منها مطلع عام 2019.

وكشف عن تخطيط «سنمار» لضخ استثمارات أخرى بخلاف المعلن عنها فى توسعات المرحلة الثالثة من استثمارها فى مصر، والمفترض أن تساعد على زيادة منتجاتها الكيماوية، وإدخال منتجات جديدة فى تصنيع الأدوية، وهو ما يستوجب وجود آلات جديدة ومحولات للكهرباء.

وأضاف أن شركة «مونجينى» تستهدف بناء مصنع جديد خارج القاهرة، يمكنها من توسيع شبكة فروعها، وخاصة فى الصعيد مع عدم الاقتصار على الدلتا والقاهرة.

وأضاف أن شركة الإسكندرية للكربون تستهدف تحديث خط الإنتاج، بما يتماشى مع مزيد من المعايير البيئية، مؤكدا أن الشركة مشهورة، ولديها خط إنتاج لإطارات السيارات والبلاستيك، وهى الأكبر فى الشرق الأوسط، ومن ثم فإن زيادة استثماراتها هو أمر مميز للغاية.

وقال إن الشركات الـ 6 الأخرى الجديدة، تشمل “موبايل لافا” التى أطلقت بشكل تجريبى فى الدلتا، وستعمل فى القاهرة قريبا من خلال خط إنتاج العام المقبل، و “ماهيندرا جروب” وهى شركة كبيرة متخصصة فى إنتاج الآلات الزراعية، ستقوم بالتعاون مع شركة فنلندية فى تأسيس خط إنتاج بمصر خلال النصف الثانى من العام المقبل.

وكان السفير الهندى قد قال لـ “المال” – فى تصريحات نشرت 11 يوليو الماضى – إن الفترة الماضية شهدت تسجيل 6 شركات جديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضخ استثمارات فى السوق المصرية، بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى نيودلهى، التى فى سبتمبر الماضى، مضيفا أن بعض الشركات بدأت ضخ استثمارات بالفعل؟.

وأشار «باتاتشاريا» إلى أن شركة «ماهيندرا تك» التابعة لـ«ماهيندرا جروب» تعتزم أيضا العمل فى السوق المصرية، وأنشأت مقرا لها بالفعل، أما “جودريدج” وهى شركة قديمة لها سمعة طيبة ومنتجات واسعة فى الرعاية الشخصية ومستحضرات التجميل تعتزم دخول السوق المصرية.

وتابع : “الشركة الرابعة متخصصة فى التصنيع الزراعى أو الـ«agro processing» وتستهدف إنشاء مقر فى إحدى المناطق الصحراوية، – وأفضل أن تعلن هى بنفسها عن استثماراتها الجديدة – إلا أن المعلومات الأولية تؤكد أنها توصلت إلى اتفاق وستقوم بالتأسيس واتخاذ مقر العام المقبل أيضا.

وأشار إلى أن شركة أخرى متخصصة فى تصنيع الزيوت تأسست مؤخرا فى مدينة الإسكندرية ولديها منافذها الخاصة، بينما الشركة السادسة، تعمل فى قطاع النسيج، وتوصلت لاتفاق لإقامة مصنع مفضلا عدم الإفصاح عن الأسماء.

وكشف أن السفارة الهندية، تقوم حاليا بتحديث كتيب الاستثمارات الهندية فى مصر، ليتضمن الشركات الجديدة التى اقتحمت السوق، وسيتم إعلانه مع نهاية 2017 خاصة بعد مرور عامين على إعداده، ووجود كثير من البيانات الأخرى التى تتطلب تضمينها فيه.

وتوقع السفير الهندى أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن استثمارات جديدة، بخلاف المذكورة فى قطاع النسيج، خاصة مع استمرار مناقشات شركات هندية أخرى فى هذا الإطار، إلى جانب قطاع تصنيع الأدوية، والـ “أى تى” أو الاتصالات والكيماويات، والبتروكيماويات، مضيفا : الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن استثمارات جديدة فى قطاع الكيماويات والبتروكيماويات.

وأكد أن زيارة الرئيسى السيسى للهند العام الماضى، أسفرت عن هذا الحراك الكبير فيما يتعلق بالاستثمارات الهندية الجديدة بمصر، وقد مثلت الزيارة علامة مميزة ورسمت الهيكل العام للعلاقات بين البلدين، على حد قوله.

وأوضح أن العلاقات المصرية الهندية، ترتكز إلى 3 محاور أساسية، هى السياسة والاقتصاد والثقافة والتبادل بين الأفراد، لافتا إلى أن الرئيس السيسى كان مهتما بالجوانب الاقتصادية، وعقد اجتماعا موسعا مع مجلس الأعمال المشترك، وآخر مع كبرى شركات وبيوت الخبرة الهندية.

وتابع: «عندما زار الرئيس السيسى نيودلهى، قدرت الاستثمارات الهندية فى مصر بـ3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الحين نلمس تقدما فيما يتعلق بضخ الشركات القائمة استثمارات جديدة، للتوسع إلى جانب اهتمام شركات أخرى بالسوق وضخ استثمارات بالفعل».

وأضاف أن السفارة ترتب حاليا، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندى لزيارة وفد رفيع المستوى من الشركات الهندية المختارة إلى مصر نهاية 2017.

وفى إطار متصل، أشار إلى أن السفارة الهندية تحضر حاليا للوفد وجدول الزيارة، موضحا أن الشركات المرتقب زيارتها لمصر تعمل فى الهندسة والتصنيع الغذائى والرعاية الصحية وتصنيع الأدوية.

وتابع: «سيضم الوفد شركات كبرى، ورؤساء تنفيذيين، وملاك الشركات ومسئولين حكوميين».

وقال: لقد زار الهند وفدان من مصر على مدار العام الحالى، وسنرى مجموعة من الشركات المصرية تزور الهند قريبا، لاستكشاف فرص الاستثمار هناك.

وأوضح أنه عقد اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوى، لبحث فرص التعاون المحتملة ضمن حزمة التمويلات الأفريقية، و اجتماعات مماثلة مع وزارتى الكهرباء والنقل، وهما متضمنتان فى القائمة التى أرسلتها وزارة التعاون الدولى للسفارة منذ نحو أسبوعين.

ونشرت «المال» فى وقت سابق أن السفارة الهندية، تسلمت يوم 7 سبتمبر الماضى، قائمة بعدد من المشروعات المقترحة التى سيمولها الجانب الهندى من خلال حزمة الـ10 مليارات دولار التى تم إعلانها منذ نحو عامين، ولم تتحرك الحكومة للاستفادة منها على مدار الفترة المذكورة.

ولفت السفير إلى أنه التقى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الأربعاء الماضى، مؤكدا أن السفارة والحكومة المصرية ترغبان فى مناقشة المشروعات المحتملة بشكل تفصيلى.

وأوضح لـ «المال» حينها أن المشروعات تتركز فى قطاعات الاتصالات والنقل والسياحة، كما أن بلاده ترحب بالتحرك الحكومى الذى وصفه بالإيجابى، وقال: «أخيرا ستتم الاستفادة من الحزمة المخصصة منذ 2015».

وأكد أن بلاده لا تضع سقفا لاستفادة مصر من حزمة التمويلات المعلنة بـ 10 مليارات دولار، مضيفا: «لدينا استعداد لتمويل المشروعات الجيدة لأى دولة ولا يوجد حد معين للاستفادة من التمويل».

وأشار إلى أن بلاده لديها التمويلات وتنتظر من الدول الأفريقية الإعلان عن مقترحات المشروعات، بما فيها مصر، ومن ثم دراستها من قبل بنك التصدير والاستيراد الهندى واتخاذ القرار المناسب.

وأكد أن اشتراطات حزمة التمويل الهندية المعلن عنها، منخفضة ورخيصة للغاية، سواء فى الفائدة أو فترة السداد، لافتا إلى أن الدول الأفريقية استخدمت 3 مليارات دولار من الحزمة المعلن عنها حتى الآن، وأننا نستهدف البدء فى جميع التمويلات المذكورة قبل 2020 .

وكانت الهند قد أعلنت عام 2015 عن تخصيص حزمة بـ10 مليارات دولار لصالح الدول الأفريقية، بحضور الرئيس السيسى، على أن يتم تقديم التمويلات من خلال خطوط الائتمان بشروط ميسرة للغاية وسنوات سداد طويلة الأجل.

وفى سياق متصل، قال إن الهند متحمسة بالفعل لعملية الإصلاح التى تنفذها مصر حاليا، موضحا : “لقد مررنا بنفس التجرية فى 1992 وما رأيناه خلال الـ 25 عاما الماضية يثبت أن الإصلاح يجب أن يكون عملية مستمرة متعددة المراحل، واصفا ما تقوم به الحكومة المصرية بـ«المذهل» و«المميز» لأن إدارة اقتصاد مثل الاقتصاد المصرى عملية معقدة وكبيرة وليست سهلة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى عانى بعض الاختلالات خلال السنوات الأخيرة، خاصة على المستوى المالى والقطاع الخارجى، كما أن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات لتصحيح الاختلالات فى الجانبين.

وقال لقد رأينا إعادة الهيكلة التى قامت بها السلطات المصرية، خاصة فيما يتعلق بتقليص الدعم، مع التركيز على الفقراء فى الوقت نفسه بصفتهم الطبقة الأضعف المهددة بالخسائر عند زيادة التضخم.

وأبدى إعجابه بالطريقة التى تفاوضت بها مصر مع المؤسسات المالية، وتلك التى نفذت بها الإصلاح، خاصة مع الاهتمام الذى أعطته لشبكات الضمان الاجتماعى، مؤكدا أن التغيرات التى حدثت فى القطاع الخارجى والمالى، وخصوصا إدارة تخفيض العملة كانت جيدة ولقيت ترحيبا كبيرا من مجتمع الأعمال.

وأكد أنه رغم أن تخفيض العملة المصرية كان حادا بالفعل، فإن الأمر بات مستقرا ولم تحدث تقلبات كبيرة، كما حدث غالبا فى التجارب العالمية، مشيرا إلى أنه يهنئ البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية على إدارتهما هذا الملف بطريقة فعالة.

وأضاف : الحكومة المصرية قامت أيضا ببعض الإجراءات التشريعية للاستثمار ومثلت علامات إيجابية، لأن ما يهم المستثمر هو وجود نظام عادل، وهو ما قاله للمستثمرين الهنود الذين يهتمون بالاستثمار فى مصر.

وأوضح أن الهند تتمتع بمناخ اقتصادى ممتاز، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما اتضح فى تصنيفها ضمن الدول الأكثر نموا اقتصاديا وجذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ناهيك عن توقعات تصاعد النمو بشكل أكبر فى المستقبل.

ولفت إلى أن التنمية الاقتصادية فى الهند تعتمد بشكل أساسى على تحقيق نمو شامل ومستدام، ومثل مصر، فالهند لديها عدد كبير من السكان، وستتمتع خلال النصف الثانى من القرن بتعداد أكبر من الشباب.

وأكد أن عملية الإصلاح يجب أن تكون مستمرة ومتعددة المراحل، وهو ما تثبته التجربة الهندية فى التنمية، مضيفا: «بدأنا مشوار الإصلاح فى تسعينيات القرن الماضى، ونحن الآن فى الجيل الثالث منه».

وأشار إلى اهتمام الهند بتغيير نظام السياسات الاقتصادية بشكل عام تتضمن سياسة الضرائب والسوق، والاعتماد على رواد الأعمال وتشجيع الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذه القطاعات مهمة للغاية فى تطور الدول النامية، وخاصة فى البدايات، واصفا موقف الاقتصاد المصرى حاليا بأنه مشابه لنظيره الهندى فى بداية الإصلاح”.

و أكد “باتاتشاريا” أن بلاده تسعى إلى تنويع سلة التجارة بين الجانبين، وتكثيف الصادرات الهندية من الأرز والشاى والسكر إلى السوق المصرية، خاصة وأن التجارة تعتمد على المواد البترولية بشكل كبير، ودفع حجم التجارة ليصل إلى 5.5 مليار دولار وهو «رقم الذروة»، خصوصا مع انخفاض المتوسط السنوى للتجارة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن الهنود مهتمون بالسياحة فى مصر، خاصة الأماكن التاريخية فى القاهرة والأقصر وأسوان، والبعض يهتم بالسياحة فى البحر الأحمر ولكن بنسبة أقل، مؤكدا أن بلاده لم تفرض أى إجراءات لحظر السفر إلى مصر، مثل دول أخرى وتدرك تماما أن الإرهاب متواجد بكل مكان وقد عانت منه الهند لسنوات.