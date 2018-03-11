السفير الهندى: الإصلاحات المصرية أدت لتحسن ونهوض بيئة الأعمال

سمر السيدقال السفير الهندى بالقاهرة، سانجاى باتاتشاريا، إن الحكومة المصرية نفذت سلسلة من الإصلاحات التى أدت إلى تحسن ونهوض بيئة الأعمال، مشيراً إلى أنه رغم نمو الاستثمارات الهندية فى السوق المحلية التى تبلغ حالياً نحو 3 مليارات دولار عبر 50 شركة لكن هناك حاجة لزيادتها خاصة فى مجال البنية الأساسية.

سمر السيد

قال السفير الهندى بالقاهرة، سانجاى باتاتشاريا، إن الحكومة المصرية نفذت سلسلة من الإصلاحات التى أدت إلى تحسن ونهوض بيئة الأعمال، مشيراً إلى أنه رغم نمو الاستثمارات الهندية فى السوق المحلية التى تبلغ حالياً نحو 3 مليارات دولار عبر 50 شركة لكن هناك حاجة لزيادتها خاصة فى مجال البنية الأساسية.

وأضاف فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته السفارة الهندية بالقاهرة اليوم عن التعاون الاقتصادى مع مصر، أن مجال الاستثمارات بين البلدين واعد والعلاقات التجارية تتميز بتوافر الكثير من الإمكانيات.

وأكد على الالتزام بالعمل بشكل وثيق وأكبر مع مصر فى مجالات المنسوجات والزراعة والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن مجال الفضاء غالباً ما ينظر اليه أنه لا يستغل بشكل جيد ومن هنا تأتى ضرورة استغلاله لصالح تغيير حياة المواطنين وهذا ما يحدث فى الهند حالياً.

وقال إنه من المتوقع أن تكون مصر من أكثر الاقتصادات سرعة للنمو فى العام المقبل، مضيفاً أن هناك 3 شركات مصرية عاملة فى الهند وهى تمثل بداية لعملية استجلاب الخبرات وتبادل المهارات.