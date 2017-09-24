السفير المصري يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإيطالي

سمر السيد: قالت وزارة الخارجية فى بيان اليوم الأحد، إن السفير هشام بدر قدم أوراق اعتماده للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، ناقلاً رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة العلاقات التي تربط الشعبين والبلدين، خاصة على ضوء التاريخ الحافل لهذه العلاقات عبر آلاف السنين وأكثر من مائة عام على إقامة علاق

سمر السيد:

قالت وزارة الخارجية فى بيان اليوم الأحد، إن السفير هشام بدر قدم أوراق اعتماده للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، ناقلاً رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة العلاقات التي تربط الشعبين والبلدين، خاصة على ضوء التاريخ الحافل لهذه العلاقات عبر آلاف السنين وأكثر من مائة عام على إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين، والتي تُجسد خصوصية العلاقة التي أفرزتها حقائق التاريخ والجغرافيا وجعلت إيطاليا الدولة الأكثر تفهماً لقضايا الشرق الأوسط.

وأكد السفير أن الذاكرة المصرية لن تنسى الموقف الإيطالي الداعم لشعب مصر في مرحلة شديدة الحرج في تاريخه الحديث، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لاسيما مع وجود العديد من الموضوعات التي تمثل أهمية بالغة للطرفين، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية.

وفيما يخص قضية مقتل الطالب الإيطالي، أكد بدر التزام القيادة السياسية باستمرار التعاون الوثيق بين جهات التحقيق في البلدين مع التزام القاهرة الكامل بالعمل على استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتقديم مرتكبيها للعدالة.

من جانبه نقل الرئيس الإيطالي تحياته وتقديره للرئيس السيسى، مؤكداً الأهمية التي توليها بلاده لدعم العلاقات الثنائية مع مصر وأن الفرصة سانحة لتوسيع وترسيخ هذه الشراكة المهمة وحرص بلاده على التنسيق والتشاور في كافة القضايا التي تهم الجانبين وتمثل لهما تحدياً مشتركاً, في مقدمتها مكافحة الإرهاب والوضع في البحر المتوسط وقضايا الهجرة غير الشرعية والموضوعات الإقليمية الأخرى منها الموقف في ليبيا وسبل عودة الاستقرار لهذا البلد لضمان أمن منطقة المتوسط.