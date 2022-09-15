السفير المصري في موسكو يبحث زيادة السياحة الروسية

تفقد السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في روسيا الجناح المصري للتعرف على متطلبات زيادة السياحة الروسية بمعرض leisure السياحي الدولي، والذي يُعقد بموسكو خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، وتشارك فيه هيئة تنشيط السياحة ممثلة في مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة اسماعيل عامر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وشركة مصر للطيران، وعدد من شركات الفنادق والسياحة المصرية.

وحرص السفير المصري على لقاء المشاركين في الجناح المصري للتعرف على متطلبات عودة السياحة الروسية لمصر لمعدلاتها الطبيعية نظراً لأهميتها بالنسبة للاقتصاد المصري، وعلى كيفية حل المشكلات وتذليل العقبات التي يواجهها قطاع السياحة، ولاسيما بالنسبة للسائحين الروس في شرم الشيخ والغردقة، وسبل الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة في روسيا في ضوء أهمية السوق الروسية لصناعة السياحة في مصر.

تشهد مصر زيادة ف أعداد السياح الروس خلال هذا الصيف، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في أوروبا.

ووفقًا لبيانات حجوزات تذاكر السفر التى جمعتها شركة “فوروارد كير” المتخصصة في بيانات السفر، فإن نسبة الزيادة على حجز تذاكر السفر لمصر ارتفعت بنسبة 30% خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس.

ويمثل السياح الروس والأوكرانيين نسبة 30% من إجمالى السياحة في مصر.

إيرادات قطاع السياحة قد تصل إلى 10- 12 مليار دولار بنهاية العام

ويتوقع أن تتضاعف عائدات السياحة المصرية خلال العام المالي الجاري وفق الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري حيث أعلن الشهر الماضى أن إيرادات قطاع السياحة قد تصل إلى 10- 12 مليار دولار، بنهاية العام المالي بدلًا من 4.9 مليار دولار العام المالى الماضي.

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نظام “مير” الروسي للدفع بالروبل يمكن أن يساهم فى زيادة السياحة الروسية لمصر.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يجري بحث ربط نظام “مير” الروسي للدفع بالروبل بشبكة المدفوعات المصرية للتسهيل على السياح الروس، كما يمكن استخدام الروبل كعملة فى شراء القمح من روسيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت لصالح عملة اليوان الصيني كعملة احتياطية دولية حيث يعد اليوان من العملات الأساسية فى العالم.