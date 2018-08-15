السفير المصري في جاكرتا يشارك في منتدى السلام العالمي

المال- خاص شارك عمرو معوض سفير مصر في إندونيسيا يوم 14 الجاري فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام العالمي السابع، الذى تستضيفه إندونيسيا برعاية الرئيس Joko Widodo خلال الفترة من 14 – 16 أغسطس 2018، تحت شعار "الأمة الوسط وحضارة العالم…

المال- خاص

شارك عمرو معوض سفير مصر في إندونيسيا يوم 14 الجاري فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام العالمي السابع، الذى تستضيفه إندونيسيا برعاية الرئيس Joko Widodo خلال الفترة من 14 – 16 أغسطس 2018، تحت شعار “الأمة الوسط وحضارة العالم المعاصر”، بمشاركة حوالي 100 شخصية من 63 دولة من المفكرين ونشطاء السلام وزعماء دينيين وسياسيين

وسيتم مناقشة مفهوم الطريق الوسطي في منظور الدين، والأيديولوجية القومية والاقتصاد والسياسة والثقافة.

وألقت Retno Marsudi وزيرة الخارجية الإندونيسية الكلمة الرئيسية في افتتاح جلسات المنتدى، حيث أوضحت أهمية استخدام المنهج الوسطي في التعاون بين الحضارات المختلفة، والتركيز علي جعل المجتمعات منفتحة ومتسامحة وتوفير الرعاية الاجتماعية للجميع، بالإضافة إلي ضرورة توفير وتطبيق العدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس لجنة مجموعة السلام العالمية الدكتور محمد نجيب إلى أن القيم والمبادئ الوسطية هي النهج الطبيعي في جميع الأديان، مُبدياً تفاؤله بأن هذا المنتدى سيصدر عنه توصيات تسهم في تحقيق السلام العالمي، وذلك بدعم من كافة الدول.

ومن ناحية أخرى، قدم السفير على هامش أعمال المنتدى إلى وزيرة الخارجية الإندونيسية مجدداً تعازي مصر حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة “لومبوك” بإندونيسيا مؤخرا.