السفير المصري في جاكرتا يبحث مع وزير التجارة الأندونيسي تعزيز التعاون

التقى السفير أشرف سُلطان، سفير جمهورية مصر العربية في جاكرتا الوزير “ذو الكفل حسن”، وزير التجارة الأندونيسي، بمقر الوزارة. وتضَمَن اللقاء بحث سُبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وأندونيسيا، وتم الإتفاق على تعزيز آليات التواصُل بين القاهرة وجاكرتا لمُتابعة تذليل العقبات أمام تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، سعياً نحو تعزيز حجم التجارة البينية، فضلاً عن عرض عدد من المقترحات لتنمية الاستثمارات والتجارة الثُنائية.

ورحَّبَ وزير التجارة الأندونيسي بهذا اللقاء، مُشيراً إلى اعتزازه والشعب الأندونيسي بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تربط إندونيسا بمصر.

كما أكد على أهمية بحث فرص التعاون فى المجال التجاري والاستثماري بين البلدين، معربًا عن أهمية العلاقات مع مصر سياسياً واقتصادياً بوصفها بوابة الشرق الأوسط والقارة والإفريقية.

كشف لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا بالقاهرة، عن ارتفاع قيمة التجارة بين مصر وإندونيسيا خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2021” لتسجل 1.63 مليار دولار في مقابل 1.06 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 53.5% وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كورونا.

وكشف في وقت سابق، خلال افتتاح فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بواحة سيوة عن زيادة صادرات مصر إلى بلاده خلال 11 شهرا بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.

وأوضح أن أهم الصادرات المصرية تتمثل في الفوسفات، والتمور، ودبس السكر، والموالح، والبطاطس.

إجمالي صادرات مصر من الفوسفات إلى إندونيسيا خلال 9 شهور بلغت 51.60 مليون دولار

ونوه رؤوف بأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي صادرات مصر من الفوسفات إلى إندونيسيا خلال 9 شهور من 2021 بلغت 51.60 مليون دولار بإجمالي 411,712 ألف طن متري مستحوذة على 31,69 % من إجمالي صادرات الفوسفات المصري إلى العالم.

وأضاف بأن صادرات منتجات التمور المصرية لأندونيسيا بلغت ما قيمته 10,34 مليون دولار بإجمالي 112,548 ألف طن متري بحصة مستحوذة على 17,89% من إجمالي الصادرات المصرية من التمور إلى العالم

وبلغت صادرات دبس السكر نحو 9,75 مليون دولار بإجمالي 65،850 طن متري مستحوذة على 14،82% من إجمالي الصادرات المصرية من دبس السكر إلى العالم.

وأكد رؤوف أنه على المستوى الاقتصادي فإن كلا البلدين يعدان قوتين اقتصاديتين في منطقتهم حيث يعد الاقتصاد المصري الأقوى في شمال أفريقيا استطاع تحقيق معدل نمو بلغ 2.9% في يونيو 2021،ويبلغ عدد السكان نحو 102 مليون نسمة.

ولفت إلى أن إندونيسيا تعد الأكبر اقتصاديا في جنوب شرق آسيا ويبلغ إجمالي سكانها أكثر من 270 مليون نسمة ،وبلغ معدل نمو نحو 3.3%في يونيو الماضي بعد أن سجل معدل سالب بلغ 7% بسبب جائحة كورونا