السفير المصري في برواندا يستضيف وفد اتحاد الصناعات المصرية

محمد ريحان و عمر سالماستضاف السفير أحمد الأنصاري سفير مصر برواندا اليوم الثلاثاء، وفد اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة أهم القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتاحة في رواندا.وأوضح أن السفارة المصرية في كيجالي تقوم في الوقت الحالي بتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين المصريين والروانديين علي حد ا

محمد ريحان و عمر سالم

استضاف السفير أحمد الأنصاري سفير مصر برواندا اليوم الثلاثاء، وفد اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة أهم القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتاحة في رواندا.

وأوضح أن السفارة المصرية في كيجالي تقوم في الوقت الحالي بتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين المصريين والروانديين علي حد السواء ممن هم راغبون في عقد شراكات عمل في رواندا أو إنشاء الشركات وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وترتيب عقد الاجتماعات بين النظراء.

كما وعد بمساعدة الوفد المصري في عقد اجتماعات مع كبرى المؤسسات الصناعية أو التجارية الرواندية العاملة في القطاعات التي يمثلها الوفد المصري.