السفير المصري في اليونان يبحث مع رئيس مجموعة Copelouzos استثمارات الطاقة النظيفة

استقبل السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان رئيس مجموعة شركات Copelouzos، والتي تعد من كبرى الشركات اليونانية المتخصصة في مجالات تشييد وبناء محطات الطاقة النظيفة الكهربائية.

جاء ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها السفارة المصرية في اليونان لتطوير ودعم الاستثمار المشترك بين القاهرة وأثينا، وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.

تناول اللقاء المشروعات الجاري التنسيق بشأنها مع مصر في مجالات نقل الطاقة الكهربائية لليونان والدول الأوروبية عبر آليات التعاون الثنائى بين البلدين.

ومن جانبه، فقد أثنى رئيس مجموعة شركات Copelouzos على ما تشهده مصر حالياً من تطور ملموس في قطاعات البنية التحتية والتخطيط العمراني للمدن الجديدة، خاصة مدينة العلمين الجديدة الذي قام بزيارتها مؤخراً، مشيداً بنظم البناء الحديث التي تم تنفيذها في بناء المدينة وفقاً للمستويات العالمية.

تعمل مصر واليونان على خطة لتوليد 9.5 جيجاوات من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية الخميس الماضي. وستولد القدرات الجديدة عبر محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وستنقل من خلال كابل بحري بين البلدين، بحسب البيان.

تفاصيل الخطة لم تتضح بعد إذ لم يقدم البيان المزيد من التفاصيل حول آلية العمل، مثل الجهات المشاركة في محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتكلفة تلك المشروعات، ومن أين سيأتي التمويل المطلوب.

نقل 9.5 جيجاوات من الكهرباء إلى اليونان عبر كابل بحري

وأشار البيان إلى نقل 9.5 جيجاوات من الكهرباء إلى اليونان عبر كابل بحري، لكن مشروعي الربط الكهربائي بين البلدين واللذين يجري العمل عليهما – وهما خط الربط الكهربائي بين مصر واليونان بقدرة 3 جيجاوات ومشروع يورو أفريكا بقدرة 2 جيجاوات – لن يكون لهما قدرة النقل الكافية لذلك.

يريد الجانبان البدء في تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن حسبما جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية العملاقة للطاقة والبنية التحتية ديميتريس كوبيلوزوس .

ووجه السيسي خلال الاجتماع “بالإسراع فى بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة، الذي يخدم ليس فقط مصر واليونان، ولكن القارتين الأفريقية والأوروبية”.

وأكد كوبيلوزوس تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التى تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الربط الكهربائى مع اليونان خاصة فى إطار التحديات التى تواجه أوروبا حاليا فى مجال الطاقة.

تعد كوبيلوزوس لاعبا رئيسيا في الربط الكهربائي بين مصر واليونان. وشهد المشروع تسارعا في أعمال تنفيذه في الأشهر الأخيرة مع تكثيف الاتحاد الأوروبي بحثه عن إمدادات طاقة جديدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وتقدمت شركة الطاقة المتجددة “إليكا” – وهي مشروع مشترك مملوك مناصفة بين كوبيلوزيس وسامارس جروب – بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل، مع احتمال مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي وعدد من البنوك اليونانية بنحو 3.5 مليار يورو في المشروع.

تتطلع مصر إلى تعزيز العلاقات مع اليونان ودول الجوار الأخرى بالمنطقة في مجال الطاقة والكهرباء، بما في ذلك خط أنابيب غاز محتمل ومشروع يورو أفريكا الذي تبلغ استثماراته 4 مليارات دولار ويهدف لربط شبكة الكهرباء في مصر باليونان وقبرص خلال العقد الحالي.