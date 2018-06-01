السفير المصري بموسكو يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال بعثة المنتخب الوطني

المال- خاصقام إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية ويرافقه المستشار الإعلامي أيمن موسى وسكرتير ثان محمد رأفت بزيارة إلى مدينة جروزنى عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، التي ستستضيف معسكر المنتخب الوطني خلال مشاركته في فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال شهري يونيو/ يوليو 2018؛

المال- خاص





قام إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية ويرافقه المستشار الإعلامي أيمن موسى وسكرتير ثان محمد رأفت بزيارة إلى مدينة جروزنى عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، التي ستستضيف معسكر المنتخب الوطني خلال مشاركته في فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال شهري يونيو/ يوليو 2018؛ للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال بعثة المنتخب الوطني والتأكد من توفير المناخ الذى يساعدها على أداء مهمتها الوطنية.

وتفقّد السفير، خلال الزيارة، مطار جروزني الدولي ومنشآته المختلفة، واطلع على الترتيبات التي ستُقدم لسرعة إنهاء إجراءات الوصول للفريق وأي مواطنين مصريين قد يترددون على جروزنى خلال تلك الفترة، كما تفقّد إستاد “أحمد أرينا” الذى سيستضيف تدريبات المنتخب وتفقد مرافق الاستاد وغرف خلع الملابس والتجهيزات الطبية والفنية والأمنية، ثم زار السيد السفير الفندق الذى ستقيم به بعثة المنتخب واطلع على منشآته وقاعات الاجتماعات المخصصة للفريق وكل الخدمات ذات الصلة من صالات رياضية وقاعات طعام وغيرها.

واجتمع سفير مصر في موسكو مع نائب رئيس الوزراء الشيشانى بحضور وزراء الرياضة، والعلاقات الخارجية والإعلام، والسياحة، وعمدة جروزني، والممثل الإقليمي لوزارة الخارجية الروسية في الشيشان، حيث عرض كل منهم الإجراءات التي تم اتخاذها كل في مجاله لتسهيل مهمة المنتخب، وتم الاتفاق على توفير تسهيلات إضافية في بعض المجالات التي قد تحتاجها بعثة المنتخب الوطني أو ممثلو وسائل الإعلام المصرية أو المشجعون المصريون الوافدون على جروزني.

وأقام رئيس البرلمان الشيشاني ورئيس اللجنة المكلفة بالإعداد لاستقبال معسكر الفريق الوطني في جروزني مأدبة إفطار على شرف السفير والوفد المرافق له، حضرها رئيس الشيشان رمضان قاديروف ووزير الداخلية وعمدة جروزني ونائب مفتي الشيشان، حيث استعرض الجانبان خلالها الترتيبات التي تم اتخاذها لاستقبال بعثة المنتخب وممثلي وسائل الإعلام المصرية والمشجعين المصريين وتوفير سبل الراحة لهم وتسهيل مهمتهم. وقد أكد الرئيس الشيشاني ورئيس البرلمان حرصهم على تلبية أي احتياجات للبعثة المصرية والزائرين المصريين، معربين عن سعادتهم لاختيار الفريق المصري لجروزني مقرا لمعسكره التدريبي واعتزازهم بعلاقات الأخوة التي تربطهم بمصر.