السفير المصري بالسعودية يفتتح النسخة السابعة من معرض «عقارات النيل»

انطلقت أمس الخميس فعاليات النسخة السابعة من معارض “عقارات النيل” بالرياض في المملكة العربية السعودية بمشاركة 20 مطورا من كبار مطوري القطاع العقاري فى مصر، وافتتح المعرض السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى بعد غد .

وينظم معرض “عقارات النيل” شركة ” إكسبو ريبابلك ” لتنظيم المعارض والمؤتمرات وتتنافس الشركات بعروض وتسهيلات مميزة .

من جانبه، قال السفير أحمد فاروق، إن انطلاق المعارض العقارية المصرية وتواجدها بصورة دورية بالمملكة يعكس حركة التنمية والتعمير الكبري فى مصر والانطلاقة العمرانية غير المسبوقة كذلك مدى قوة السوق المصرية وتمتع منتجها بجاذبية كبري لدى العملاء بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية يفوق عددهم 2 مليون مواطن بينما يقترب عدد المواطنين السعوديين في مصر من مليون مواطن وبالتالى هناك طلب على العقارات، كما أن العلاقات الوطيدة والتاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية تعد عاملاً لتنامي الرغبات الاستثمارية بين الطرفين.

وشدد على أهمية حرص الشركات على الالتزام بالتعاقدات المبرمة مع العملاء من حيث مواعيد تسليم الوحدات ومواصفاتها، مشيرا إلى أن الشركات المصرية التى تشارك فى معرض “عقارات النيل” ذات مشروعات مميزة وسابقة أعمال قوية وهو مايعكس تواجدها المستمر بالمعارض وإقبال العملاء السعوديين على منتجاتها.

وقال محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تواجد مجموعة مميزة من شركات التطوير العقاري المصرية بمعرض “عقارات النيل” المقام بالرياض يبعث رسالة بقوة القطاع العقاري وأن مصر تُبنى من جديد خاصة وأن أغلب المشروعات المطروحة بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع.

وأشار إلى أن المشروعات المطروحة تبرز جهود الدولة فى السنوات الماضية بتنفيذ مدن جديدة على أحدث طراز وبأقوى بنية أساسية وتؤكد رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء مصر جديدة.

وأوضح، فكرة المعارض والفعاليات الخارجية بالترويج للمنتجات المصرية وحركة التنمية والتطوير الكبري التى تشهدها مصر فكرة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأضاف أن مشروعات مدن الجيل الرابع أصبحت واقعاً ملموساً فى وقت زمنى قياسى، ففى 2016 تم اطلاق العاصمة الإدارية، والآن تم الانتهاء من مشروعات كبري منها الحى الحكومي والعديد من أعمال المرافق كذلك العلمين الجديدة والتى ظهرت للعالم صحراء فى 2017 وتم الانتهاء من جزء كبير من الأبراج وعدد من المشروعات السكنية والخدمية بها.

وأعرب عن سعادته بحضور فعاليات معرض “عقارات النيل”، مشيرا إلى دعمه الدائم لشركات القطاع الخاص الجادة والتى تعد شريكا رئيسيا لتحقيق نتائج التنمية المنشودة من الدولة.

وقال الدكتور باسم كليلة ، رئيس مجلس إدارة شركة “إكسبو ريبابلك” لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن نجاح الدورة السابقة لمعرض “عقارات النيل” بالمملكة العربية السعودية دفع الشركات للمطالبة بإقامة دورة جديدة بالموسم الصيفي استجابة لمطالب شريحة كبيرة من العملاء العرب الذين أبدوا اهتمام ورغبات حقيقية للشراء فى مصر.

وأوضح أن الشركات العقارية تتنافس بمحفظة متنوعة من المشروعات العقارية بعروض وتسهيلات مميزة وتتركز أغلب المشروعات بالعاصمة الإدارية، نظراً لاهتمام العملاء العرب بها، مشيرا إلى أن دعم الرئيس السيسى والترويج لمشروعات منها العاصمة الإدارية كان له دور ملموس فى تنامي رغبة العملاء العرب فى الاستثمار بالسوق المصرية.

وأضاف، الشركة اختارت الرياض، وكذلك المطورون العقاريون باعتبارها تتمتع بأعلى قوي شرائية ورءوس أموال بالمملكة العربية السعودية ولدي مواطنيها رغبات حقيقية للشراء بمصر.

من جانبه، قال محمد العاصي نائب رئيس مجلس إدارة شركة البروج، إنها تحرص على التواجد الدوري بمعرض “عقارات النيل ” لتميزه وقوة تنظيمه، كما أن المعرض لديه مردود وصدي مميز للعملاء بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الشركة حققت فى دورة فبراير الماضى مبيعات قوية خلال مشاركتها وتتوقع تحقيق مبيعات أكبر مع تميز المشروعات والعروض وكذلك فرق العملة والذى يجعل العقار المصري فرصة استثمارية كبري.

ولفت إلى أن الشركة تحقق نسب إنجاز مرتفعة بمشروعاتها الـ 7 بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقدم عروضا خلال فترة المعرض منها مقدم 10 % بدل من 15 % وسداد على 8 سنوات.

وأوضح شريف صالح رئيس القطاع التجاري بـ‘cred’ ، أن الشركة تتواجد بعلامتها التجارية الجديدة وبفكرها المبتكر بمعرض “عقارات النيل” بالرياض، مشيرا إلى تبنى الشركة خطط تسويقية مميزة منها المشاركة بالمعارض والفعاليات الخارجية.

وشدد على حرص الشركة على تقديم مشاريع مميز بجودة مرتفعة وأسعار تنافسية، لافتا إلى تقديم عروض مدروسة وجاذبة خلال معرض “عقارات النيل”

وقال كريم مأمون رئيس القطاع التجاري بشركة “إيدج هولدينج” إنها تتواجد للمرة الثانية بمعرض عقارات النيل بالرياض بعد النجاح المميز الذى حققته خلال مشاركتها الأخيرة حيث استطاعت تحقيق مبيعات مميزة تعكس قوة مشروعاتها والعروض المقدمة من قبلها.

وأوضح أن الشركة حرصت على المشاركة مجددا بالمعرض تلبية لمطالب عملائها بالمملكة وفى إطار خطتها الإستراتيجية بالتوسع فى المشاركات بالمعارض الخارجية باعتبارها الحل الأمثل لإنجاح ملف تصدير العقارات وجذب العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الشركة تقدم عروضا مميزة على مشروعاتها بالعاصمة الإدارية منها مشروع “أويا” والذى تم الانتهاء من 90 % من إنشاءاته، مؤكدا أن آخر مرحلة سيتم تسليمها بالمشروع ستكون فى موعد أقصاه عامين.