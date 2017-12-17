السفير المصرى يقدم أوراق اعتماده باليابان

سمر السيدأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن إمبراطور اليابان أكيهيتو، تسلم أوراق اعتماد السفير المصري أيمن كامل، خلال مراسم الاستقبال بالقصر الإمبراطوري.وصرح السفير عقب المقابلة -حسبما جاء في بيان صادر عن الوزارة، بأنه يبدأ مهام عمله في دولة كبيرة مثل اليابان، تربطها بمصر علاقات صداقة تاريخية

سمر السيد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن إمبراطور اليابان أكيهيتو، تسلم أوراق اعتماد السفير المصري أيمن كامل، خلال مراسم الاستقبال بالقصر الإمبراطوري.

وصرح السفير عقب المقابلة -حسبما جاء في بيان صادر عن الوزارة، بأنه يبدأ مهام عمله في دولة كبيرة مثل اليابان، تربطها بمصر علاقات صداقة تاريخية، وسيبذل قصارى الجهد لاستمرار دفع علاقات التعاون لخدمة المصالح المشتركة والبناء على ما تحقق في الفترة الماضية على صعيد تعزيز الروابط الثنائية، خاصة في ضوء الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية عام 2016، فضلاً عن زيارة رئيس الوزراء “شينزو آبي” لمصر عام 2015، وما شهدته الأعوام الماضية من زيارات متبادلة على مختلف المستويات.

ولفت السفير المصري إلى التاريخ الطويل والمتميز للعلاقات المصرية – اليابانية، والذي يمتد لأكثر من قرن من الزمن ويشمل كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية، معرباً عن تطلعه لقيام الجانبين باستثمار هذا التاريخ الحافل لدفع التعاون المشترك وبحث آفاق جديدة من العلاقات بين دولتين محوريتين في شرق آسيا والشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن اليابان تطبق قواعد المراسم التقليدية التي جرى العمل بها منذ بداية العصر الإمبراطوري، ويتم اصطحاب السفير في المركبة الرسمية التي تجرها الخيول في موكب ينطلق من محطة القطار الرئيسية بوسط العاصمة طوكيو، ويرافق الركاب طاقم الحرس الإمبراطوري في زيهم التقليدي.